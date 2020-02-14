مروحية ليبية تدهش بجرأتها... فيديو

وتبين ذلك من فيديو تم نشره على يوتيوب. ويُظهر الفيديو تحليق المروحية فوق الطريق البري قرب البحر الأبيض المتوسط. والمثير والمدهش أنها تحلق على ارتفاع جد منخفض، حتى أنها تضطر إلى الصعود عندما تقترب من السيارات لكيلا تدهسها.

يذكر أنه يوجد في ليبيا الآن أكثر من 20 مروحية من طراز "مي-24".