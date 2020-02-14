الصين تعلن عن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و121 حالة وفاة جديدة في البر الصيني الرئيسي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 63 ألفا و851 حالة. ويخضع نحو 55 ألفا و748 للعلاج حاليا بينما توفي 1380 شخصا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم أعلن إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم

وأبلغ إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، بينما كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ.

وسجلت الصين، أمس الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

بينما أكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الجاري، أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 في المئة من حالات الإصابة بالفيروس في الصين.