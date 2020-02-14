"الصحة العالمية" تؤكد عدم ضرورة تغيير موعد أو مكان أولمبياد طوكيو

قال جون كوتس، رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا يوجد سبب يدعو إلى اللجوء لخطط طوارئ لإلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو الصيف المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كوتس قوله "النصيحة التي تلقيناها... من منظمة الصحة العالمية مفادها أنه ليس هناك من سبب يدعو للجوء لخطط طوارئ لإلغاء الألعاب الصيفية أو نقل الدورة الأولمبية (لمكان أخر)".

ومن المقرر إقامة الدورة الصيفية المقبلة ما بين 24 يوليو/ وتموز و9 أغسطس/ آب في العاصمة اليابانية.

وكان مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، قد أعلن، أمس الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تتزايد بقوة خارج الصين سوى في سفينة سياحية موضوعة حاليا تحت الحجر الصحي في ميناء ياباني.

وأضاف قي إفادة صحفية في جنيف "بخلاف الحالات على سفينة دايموند برنسيس السياحية، لا نرى تزايدا قويا في عدد الحالات خارج الصين".

وتم الإبلاغ عن 44 حالة إصابة إضافية على متن دايموند برنسيس، أمس، مما رفع العدد لإجمالي إلى 219 لكن السلطات قالت إن بعض المسنين سيسمح لهم أخيرا بمغادرتها غدا الجمعة.

وقال ريان إن المنظمة تتوقع وصول باقي الفريق الخاص التابع لها إلى الصين مطلع الأسبوع المقبل للتحقيق في بؤرة تفشي فيروس كورونا.