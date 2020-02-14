الخارجية البريطانية: شركات المملكة المتحدة لم تبد اهتماما بعد بطريق بحر الشمال

صرحت رئيسة قسم القطب الشمالي في وزارة الخارجية البريطانية، جين رامبل، اليوم الجمعة، بأن شركات المملكة المتحدة لم تبد اهتماما بعد بالشحن عبر استخدام طريق بحر الشمال.

موسكو - سبوتنيك. وقالت رامبل في مقابلة لها مع وكالة "سبوتنيك": "حاليا لم نر اهتماما من الشركات البريطانية، ولكن قد يتغير هذا الموقف، لكن في هذه المرحلة، أعتقد أنه ليس هناك ما هو واضح، من حيث التوقيت الذي سيسمح فيه مستوى الجليد بالتنقل".

ولفتت رامبل إلى أن الاهتمام باستخدام طريق بحر الشمال في تزايد، إلا أنه لا يمثل اهتماما عالميا في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى المصلحة المنبثقة عن تطور الوضع في منطقة القطب الشمالي، فيما يتعلق بالشحن.

ويشار في هذا الصدد إلى أن شركة "روس اتوم" الروسية حصلت عام 2018 على وضع مشغل البنية التحتية الوحيد لطريق بحر الشمال.

ويتمثل أحد العناصر الأساسية لمشغل البنية التحتية الموحدة في طريق بحر الشمال، بإنشاء نظام تحكم تلقائي لمركز تنظيم الملاحة لسفن مقر العمليات البحرية "أتوم فلوت" (جزء من روس اتوم)، يسمح بتنظيم دعم الشحن البحري، ومراقبة الجليد والملاحة والهيدروغرافيا لتلك الطريق.

ويعتبر طريق بحر الشمال خط الشحن الرئيسي في منطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا، وهو أقصر طريق مائي بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من البلاد، حيث يربط المسار موانئ القطب الشمالي والأنهار الرئيسية في المنطقة الشمالية.