نتنياهو: سياستنا تقوم على منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن سياسة بلاده تقوم على منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا.

ونقلت قناة 13 العبرية عن نتنياهو قوله: "سياساتنا هي منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا، ونحن نقوم بذلك سرا وعلنا".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلي، حول التوتر في الجنوب: "العمل ضد غزة قد يكون قبل الانتخابات، وسوف نرد بقوة على عدم الهدوء في الجنوب".