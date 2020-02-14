رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالحكومة الجديدة

استقبل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حكومته الجديدة، اليوم الجمعة، متعهدا بأن تكون عند حسن ظن الناخبين من خلال تحسين البنية التحتية ومكافحة الجريمة وبناء المزيد من المستشفيات.