الصين: أكثر من 30 دولة ترسل لنا مساعدات لمكافحة فيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الجمعة، أن أكثر من 30 دولة و4 منظمات دولية قامت بإرسال معدات طبية إلى الصين من أجل المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

بكين - سبوتنيك وقال الدبلوماسي الصيني، في إحاطة إعلامية، "في مكافحة وباء فيروس كورونا، تعتمد الصين بشكل رئيسي على نفسها، ولدينا الثقة والإمكانات اللازمة. وفي نفس الوقت نرحب ونقيم عاليا الدعم الصادق والودي من المجتمع الدولي، وخاصة من الدول النامية الأخرى. بحلول منتصف النهار 14 فبراير/ شباط، أرسلت 33 دولة و4 منظمات دولية إلى الصين مساعدات على شكل سلع طبية".

كما أشار إلى أن 17 دولة أخرى ومنظمة دولية واحدة أعلنوا عن نيتهم إرسال المساعدات للصين

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلنت السلطات، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد إلى 1380 شخصاً، والمصابين إلى 63 ألفا و851 حالة.

وكان مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، قد أعلن، أمس الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تتزايد بقوة خارج الصين سوى في سفينة سياحية موضوعة حاليا تحت الحجر الصحي في ميناء ياباني.

وأضاف قي إفادة صحفية في جنيف "بخلاف الحالات على سفينة دايموند برنسيس السياحية، لا نرى تزايدا قويا في عدد الحالات خارج الصين".

وتم الإبلاغ عن 44 حالة إصابة إضافية على متن دايموند برنسيس، أمس، مما رفع العدد لإجمالي إلى 219 لكن السلطات قالت إن بعض المسنين سيسمح لهم أخيرا بمغادرتها غدا الجمعة.

وقال ريان إن المنظمة تتوقع وصول باقي الفريق الخاص التابع لها إلى الصين مطلع الأسبوع المقبل للتحقيق في بؤرة تفشي فيروس كورونا.