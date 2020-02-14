بعد فرضه لمواجهة "كورونا"...الفلبين ترفع الحظر على القادمين من تايوان

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الجمعة، إن الفلبين رفعت حظرا على دخول القادمين من تايوان في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وستقيم القيود الأخرى بما في ذلك حظر دخول القادمين من مكاو.

وجاء القرار بعد تحذير من تايوان، التي أبلغت عن 18 حالة إصابة فقط بالفيروس مقارنة بأكثر من 63000 حالة في الصين، من احتمال اتخاذ إجراءات للرد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت تايوان أن الحظر بسبب منظمة الصحة العالمية. وتعتبر المنظمة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من الصين ، وهو الأمر الذي قالت تايوان إنه أعطى انطباعا مضللا بأنها تعاني من نفس مستوى تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي.

وقال سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، في بيان، إن رفع القيود المفروضة على تايوان يسري على الفور.

وأضاف أن الموافقة على رفع الحظر جاءت "بسبب الإجراءات الصارمة (ضد الفيروس) التي يتخذونها (في تايوان)".

ورحبت وزارة الخارجية التايوانية بهذا الخبر وقالت إن تفشي الفيروس في الجزيرة تحت السيطرة.

وكان مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، قد أعلن، أمس الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تتزايد بقوة خارج الصين سوى في سفينة سياحية موضوعة حاليا تحت الحجر الصحي في ميناء ياباني.

وأضاف قي إفادة صحفية في جنيف "بخلاف الحالات على سفينة دايموند برنسيس السياحية، لا نرى تزايدا قويا في عدد الحالات خارج الصين".

وتم الإبلاغ عن 44 حالة إصابة إضافية على متن دايموند برنسيس، أمس، مما رفع العدد لإجمالي إلى 219 لكن السلطات قالت إن بعض المسنين سيسمح لهم أخيرا بمغادرتها اليوم الجمعة.

وقال ريان إن المنظمة تتوقع وصول باقي الفريق الخاص التابع لها إلى الصين مطلع الأسبوع المقبل للتحقيق في بؤرة تفشي فيروس كورونا.