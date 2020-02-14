مينسك تبحث مع وارسو إمدادات النفط الأمريكي والسعودي عبر ميناء بولندي

أعلن رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، أن بلاده تدرس خيارات لتوريد النفط، بديلا عن روسيا، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية ، والنقاش مع وارسو حول إمدادات النفط الأمريكي والسعودي عبر ميناء غدانسك البولندي ومن ثم عبر الأنابيب وصولا إلى بيلاروسا.

مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو: "اليوم نحن من غدانسك نورد عبر الانابيب"، مشيرا الى أن مينسك تدرس مسألة توريد النفط من الشركاء البولنديين.

وقال الرئيس البيلاروسي "نشتري من السعودية من الإمارات من الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء البيلاروسي، دميتري كروتوي، أن مصانع تكرير النفط البيلاروسي ستشتري النفط من الشركات الروسية بناء على أسعار السوق الدولية، ولن تكون هناك أي ظروف خاصة.

في حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الشركات الأمريكية مستعدة لتلبية احتياجات بيلاروسيا من النفط بنسبة 100 بالمئة وبأسعار تنافسية.