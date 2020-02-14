تراجع تسليمات مجموعة فولكسفاغن في الصين أكثر من11%

قالت فولسكفاغن، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، اليوم الجمعة، إن التسليمات في الصين انخفضت 11.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني، في الوقت الذي تظهر في قطاع السيارات تأثيرات تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة الألمانية إن المجموعة، التي تضم علامات تجارية مثل فولكسفاغن وأودي، سلمت 343 ألفا و400 سيارة في الصين وهونغ كونغ. والصين أكبر سوق لفولكسفاغن في العالم.

وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أمس الخميس، إن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت على الأرجح بمقدار الخمس تقريبا في يناير/ كانون الثاني، مما يمثل تراجعا للشهر التاسع عشر على التوالي، إذ تضررت من عطلة العام القمري الجديد التي بدأت في وقت مبكر مقارنة مع العام الماضي وبفعل تفشي فيروس كورونا.