أردوغان: ندعم حل قضية كشمير من خلال الحوار وقرارات الأمم المتحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يدعم حل قضية كشمير من خلال الحوار وقرارات الأمم المتحدة مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الكشميريين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم، عقده مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في إسلام أباد.

#عاجل | #أردوغان: ندعم حل قضية كمشير من خلال الحوار وقرارات الأمم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات إخوتنا الكشميريين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 14, 2020

وقال أردوغان إن بلاده تهدف لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان إلى مليار دولار ومن ثم إلى 5 مليار.

وأوضح الرئيس التركي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 804 مليون دولار لا يتناسب مع حجم البلدين ومستوى العلاقات السياسية بينهما.

وأشار إلى أنه سيتم التوقيع مع رئيس الوزراء الباكستاني على 13 وثيقة تهدف إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبدوره، أشار خان إلى أن إقليم كشمير تحول إلى سجن مفتوح فيه 8 ملايين، معربا عن شكره للرئيس أردوغان لمواقفه تجاه الكشميريين.

وأكد خان أن "باكستان تقف إلى جانب تركيا ضد الهجمات التي تتعرض لها قواتها في سوريا"، بحسب "الأناضول".

ووصل أردوغان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين.