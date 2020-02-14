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15:31 GMT14 فبراير/ شباط 2020
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    لافروف مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

    ستولتنبرغ بصدد اللقاء مع وزيري الخارجية الروسي والصيني

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
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    صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، بأنه سيجتمع مع وزيري الخارجية الروسي والصيني، سيرغي لافروف وفان آي، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني.

    © Sputnik . Рамиль Ситдиков
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    ميونيخ - سبوتنيك. قال ستولتنبرج للصحفيين: "سيكون لدي عدد من اللقاءات المخطط لها، بما في ذلك مع وزيري خارجية روسيا والصين."

    يذكر أنه سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام، أكثر من 800 مندوب، بما في ذلك نحو 150 شخصاً من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وأعضاء الحكومات. أما الوفد الروسي فسيترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف.

    ومن الجدير بذكره، أن مؤتمر ميونيخ للأمن، تأسس في عام 1963 باعتباره "لقاءً لممثلي هيئات الدفاع" التابعة للدول الأعضاء في حلف "الناتو". أما الآن فهو منتدى دولي للنقاش يشارك فيه السياسيون والدبلوماسيون والعسكريون ورجال الأعمال والشخصيات العلمية والعامة من عشرات دول العالم.

    ويعقد المؤتمر تقليديًا في فندق "بايريشيه هوف" الواقع في المركز التاريخي لعاصمة أرض بافاريا الفيدرالية. ويتميز مؤتمر ميونخ بأنه لا يتم خلاله توقيع أي بيانات ختامية أو اتفاقات. ومع ذلك يعتبر هذا المؤتمر مكان اجتماع مهم ومحايد نسبياً للسياسيين والدبلوماسيين عالميي المستوى.

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, روسيا
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