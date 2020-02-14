لقاء قصير يجمع لافروف وبومبيو في ميونيخ

أفاد مصدر في الوفد الروسي لمؤتمر ميونيخ للأمن، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقد لقاء قصيرا مع وزير الخرجية الأمريكي، مايك بومبيو.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "عُقد لقاء قصير في ميونيخ بين لافروف وبومبيو".

وكان مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أعلن اليوم أن موسكو ستضطر إلى الرد إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة.

وقال يرماكوف: "لم تكن هناك تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي حول خطط الانسحاب من المعاهدة. ومع ذلك، نأسف للمعلومات حول وجود نية محتملة للقيام بذلك مع الإشارة إلى الانتهاك المزعوم للمعاهدة من جانب روسيا. في حال قررت واشنطن الانسحاب من المعاهدة، فسوف نواجه ضرورة اتخاذ رد مناسب. والمناقشة العلنية حول الردود المحتملة التي نعتبرها سابقة للأوان".

وأكد يرماكوف أن موسكو تعول على عقلانية شركائها وتدعو إلى الاتزام بمعاهدة السماء المفتوحة والمحافظة عليها "كأحد الركائز القليلة المتبقية في البنية الأمنية في أوروبا".

وأضاف :"لقد أكدنا على موقفنا لزملائنا الأمريكيين. للأسف بدلا من إجراء تحليل مدروس للوضع وطرق الحفاظ على المعاهدة، يقتصر الشركاء الأمريكيون على تكرار مجموعة الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد روسيا زاعمين عدم وفائنا بالمعاهدة".