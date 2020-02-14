أبي أحمد يتعهد بحماية حقوق وكرامة الإثيوبيين في دول الشرق الأوسط

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الجمعة، بحماية حقوق وكرامة الإثيوبيين في دول الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، جاء ذلك خلال لقاء أبي أحمد مع أعضاء المغتربين الإثيوبيين الذين يعيشون في الشرق الأوسط.

وقال أبي أحمد في كلمته "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء والمناقشة مع الإثيوبيين في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف "فعلت الشيء نفسه مع الإثيوبيين الذين يعيشون في جنوب أفريقيا قبل بضعة أسابيع".

وتابع "وأنا سعيد اليوم بمقابلة الإثيوبيين المقيمين في دول الشرق الأوسط".

وأوضح أن "حكومة بلاده وقعت اتفاقيات مع حكومات دول الشرق الأوسط، لكي يعمل فيها الإثيوبيون بكرامة".

واستطرد قائلا "تدرك حكومتكم أن إثيوبيا تحظى بالاحترام، لذلك سنسعى جاهدين لبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقكم وكرامتكم".