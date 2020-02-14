الصحة العالمية: إصابة عاملين في القطاع الصحي الصيني بالكورونا "مسألة خطيرة"

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إصابة العاملين في المجال الصحي في الصين بفيروس كورونا المستجد، بالمسألة "الخطيرة".

وفي مؤتمر عقدته اليوم المنظمة حول فيروس كورونا المستجد، عبرت المنظمة عن التزامها بتحقيق صحة أفضل للجميع، وعن دعمها للفريق الطبي الصيني الذي يعمل "دون نوم وفي ظروف صعبة جدا" منوهة إلى حاجة المنظمة ليانات أكثر دقة، بهدف "دعم الاستجابة العالمية".

"Clearly this is an evolving picture. #HealthWorkers & responders in #China are working with virtually no sleep in difficult conditions. But we need to ensure that we’re getting the most accurate data, as quickly as possible, to assist 🇨🇳 & support the global response"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 14, 2020

​وبينت المنظمة أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لفهم آلية انتقال الفيروس، واساليب العدوى، وشدة المرض وتأثير تدابير الاستجابة المستمرة التي تتخذها.

الصحة العالمية "نحن نعمل مع نظرائنا الصينيين بشأن هذه القضايا، وهذا أيضًا جزء من نطاق عمل البعثة المشتركة بقيادة منظمة الصحة العالمية مع الصين".

وستعمل البعثة المشتركة على تنظيم ورش عمل متعمقة في المشكلة، ومراجعة البيانات مع الوزارات، وعقد اجتماعات مع المؤسسات الرئيسية العاملة في القطاع الصحي على المستوى الوطني والزيارات الميدانية في ثلاث مقاطعات صينية لفهم تطبيق وتأثير أنشطة الاستجابة على مستوى المحافظات والمقاطعات.

وقال تشينغ يي شين، نائب وزير الصحة وعضو لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن 1716 من العاملين في قطاع الصحة أصيبوا بفيروس كورونا توفي ستة منهم حتى يوم الثلاثاء.

ومن جهة أخرى أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم، أن أكثر من 30 دولة و4 منظمات دولية قامت بإرسال معدات طبية إلى الصين من أجل المساعدة في مكافحة فيروس كورونا، من بينها عدد من الدول العربية.