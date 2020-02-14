مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم المطالبة بزيادة الدعم لأوكرانيا

صرح السيناتور الأمريكي جون باراسو، اليوم الجمعة، أن مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم تأييد تقديم مساعدات أكبر لأوكرانيا، بما فيها والمساعدات العسكرية.

وأصدر باراسو هذا التصريح عقب لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كييف، التي كان قد وصلها للتو مع اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، رون جونسون وكريس ميرفي.

وقال باراسو للصحفيين: "سنواصل الدعوة لتقديم إمكانيات أكبر، وعلى وجه الخصوص من المساعدات العسكرية لأوكرانيا... هذه المسألة في الولايات المتحدة تحظى بدعم الحزبين".

وسبق أن وردت معلومات تفيد بأن حكومة الرئيس دونالد ترامب، تعتزم تقديم مساعدات مالية لأوكرانية في عام 2021 عبر وزارة الخارجية، بقيمة 316.9 مليون دولار.

بينما قالت صحيفة نيويوك تايمز، في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ في أغسطس/ آب مستشاره للأمن القومي في ذلك الوقت، إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا التي يبلغ حجمها 391 مليون دولار إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.