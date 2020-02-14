مستشار بالبيت الأبيض يكشف تفاصيل خطة ترامب من خفض الضريبة

صرح لاري كودلو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسعى للكشف عن خطة خفض ضريبي ثانية في سبتمبر/ أيلول.

وأشار خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، مع شبكة "فوكس بيزنس نتورك"، أنه "من المرجح أن تتضمن الخطة تثبيت عدد من التخفيضات الضريبية إلى جانب خفض ضريبي محتمل بنسبة عشرة في المئة للطبقة المتوسطة".

وتابع: "نرغب في خفض ضريبي عشرة في المئة للطبقة المتوسطة، ونود أن ندعم بعض التخفيضات الضريبية الأخرى ونجعلها دائمة."

وأشار المستشار بالبيت الأبيض إلى أنه "من المرجح إعلانها في وقت ما من سبتمبر/ أيلول."

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي يخوض الانتخابات من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.