رئيس مولدوفا: روسيا القوية ضرورية من أجل الجميع لأن العالم يتغير

أعلن الرئيس المولدوفي، إيغور دودون، اليوم الجمعة، أن روسيا القوية ضرورية للجميع لأن العالم يتغير.

ميونيخ - سبوتنيك. قال دودون للصحفيين، معلقا على تصريحات بعض السياسيين في مؤتمر ميونيخ الأمني: "روسيا القوية ضرورية ليس فقط من أجل روسيا. هي ضرورية للجميع".

وأضاف الرئيس المولدوفي، "أنتم معنا أو ضدنا، الاتحاد الأوروبي والشركاء الغربيون عادة ما يطرحون مثل هذه الشروط، على بعض الدول، مثل مولدوفا، وهي دولة صغيرة، وهكذا طرح لن يجدي نفعا".

وأوضح دودون "الرئيس الألماني شتاينماير، قال للتو إن العالم يتغير، حقبة أخرى، والغرب جديد... ويتمتع اللاعبون الآخرون بمواقف قوية، وتتمتع روسيا، والصين بمواقف قوية أيضا".

وكان الرئيس الألماني شتاينماير قد قال في وقت سابق في مؤتمر في ميونيخ، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحسن، ولكن ليس على حساب دول أخرى.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن، تأسس عام 1963 باعتباره "لقاءً لممثلي هيئات الدفاع" التابعة للدول الأعضاء في حلف "الناتو".

أما الآن فهو منتدى دولي للنقاش يشارك فيه السياسيون والدبلوماسيون والعسكريون ورجال الأعمال والشخصيات العلمية والعامة من عشرات دول العالم.

ويعقد المؤتمر بشكل تقليدي في فندق "بايريشيه هوف" الواقع في المركز التاريخي لعاصمة أرض بافاريا الفيدرالية. ويتميز مؤتمر ميونيخ بأنه لا يتم خلاله توقيع أي بيانات ختامية أو اتفاقيات. ومع ذلك يعتبر هذا المؤتمر مكان اجتماع مهم ومحايد نسبيا للسياسيين والدبلوماسيين عالميي المستوى.