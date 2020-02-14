مقتل 8 مدنيين في ضربة جوية بأفغانستان

قتل ما لا يقل عن 8 مدنيين، اليوم الجمعة، في غارة جوية بأفغانستان، وذلك بعد تصريحات أمريكية حول انفراجة في محادثات السلام.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع حركة "طالبان" من أجل خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

بينما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه تم تحقيق انفراجة مهمة في محادثات السلام مع الحركة في الأيام القليلة الماضية، وقال وزير الدفاع مارك إسبر إنهم تفاوضوا على اقتراح لخفض العنف لمدة أسبوع.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن سكان محليين، أن غارة جوية قامت باستهداف سيارة تقل مدنيين في إقليم ننكرهار، حيث كان من بين القتلى طفل، مشيرة إلى وجود قوي لمقاتلي "طالبان في المنطقة.

وبدوره، أكد المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار وقوع الحادث لكنه لم يكشف هوية الضحايا.