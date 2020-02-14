وكالة: توصل واشنطن وطالبان إلى هدنة تمهد لانسحاب أمريكا من أفغانستان

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، توصل الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى اتفاق هدنة، سيدخل حيز التفعيل "قريبًا جدًا" وقد يقود إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله إنه تم الاتفاق على "الحد من العنف" لمدة 7 أيام، يعقبها محادثات سلام أفغانية في غضون 10 أيام، واصفًا الاتفاق بـ"المحدد للغاية" ويشمل البلد بأكمله بما في ذلك قوات الحكومة الأفغانية.

وقال المسؤول، إن حركة طالبان أكدت التزامها بوقف التفجيرات الانتحارية والهجمات الصاروخية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستراقب الهدنة وتحدد ما إذا كانت هناك أية انتهاكات.

يتبع...