مسؤول روسي مهاجما الغرب: مكان انعقاد مؤتمر ميونخ يستخدم للترويج لـ "المعايير المزدوجة"

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن الرئيس الاتحادي الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يتهم موسكو وبكين بالتطبيق الانتقائي للقانون الدولي وينسى النهج الانتقائي "للغرب الجماعي".

موسكو - سبوتنيك. وكتب سلوتسكي على تويتر: "يتهم شتاينماير موسكو وبكين بـ"التطبيق الانتقائي للقانون الدولي"، ويفضل نسيان المقاربات الانتقائية للغرب الجماعي تجاهه [القانون الدولي]، حيث يستخدم مكان انعقاد مؤتمر ميونخ مرة أخرى لتعزيز "المعايير المزدوجة".

وكان قد اتهم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، روسيا والصين بانتهاك القانون الدولي بشكل انتقائي، وخاصة فيما يتعلق بالقرم وبحر الصين الجنوبي، ما يساهم في خفض مستوى الأمن في العالم.

ومن الجدير ذكره، أن مؤتمر ميونخ للأمن، تأسس في عام 1963 باعتباره "لقاءً لممثلي هيئات الدفاع" التابعة للدول الأعضاء في حلف "الناتو" . أما الآن فهو منتدى دولي للنقاش يشارك فيه السياسيون والدبلوماسيون والعسكريون ورجال الأعمال والشخصيات العلمية والعامة من عشرات دول العالم. ويعقد المؤتمر تقليديًا في فندق " بايريشيه هوف" الواقع في المركز التاريخي لعاصمة أرض بافاريا الفدرالية. ويتميز مؤتمر ميونخ بأنه لا يتم خلاله توقيع أي بيانات ختامية أو اتفاقيات. ومع ذلك يعتبر هذا المؤتمر مكان اجتماع مهم ومحايد نسبياً للسياسيين والدبلوماسيين الدوليين.