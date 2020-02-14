أمريكا توسع دائرة الاشتباه... إخضاع أي شخص تظهر عليه أعراض الإنفلونزا لاختبارات كورونا

قالت مسؤولة كبيرة في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستبدأ اختبار الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا، للتأكد مما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا الجديد، في ما يعد استجابة واسعة النطاق من الحكومة لتفشي المرض.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "نانسي ميسونييه" المسؤولة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومديرة مركز التحصين والجهاز التنفسي قولها: "بدأنا العمل مع خمسة معامل للصحة العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة للاستفادة من قدرتهم على مراقبة الإنفلونزا".

وأوضحت أن هذه التعاون يرمي إلى البدء في اختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض الإنفلونزا التي تشبه أعراض فيروس كورونا الجديد. ومن المقرر بدء الاختبارات في البداية بواسطة معامل في لوس أنجلوس وسان فرنسيسكو وسياتل وشيكاغو ونيويورك، مع خطط للتوسع إلى أماكن أخرى.

يأتي ذلك بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة في الولايات المتحدة إلى 15 حالة، وحجز نحو 600 شخص في الحجر الصحي. فيما سُجلت 1400 وفاة كلها، باستثناء 3 حالات، في الصين، والتي تجاوزت الإصابات فيها 60 ألفًا.

وأعلن تشينغ يي شين، نائب وزير الصحة وعضو لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن 1716 من العاملين في قطاع الصحة أصيبوا بفيروس كورونا توفي ستة منهم حتى يوم الثلاثاء.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، إصابة العاملين في المجال الصحي في الصين بفيروس كورونا، بالمسألة "الخطيرة".

وفي مؤتمر عقدته اليوم المنظمة حول فيروس كورونا، عبرت المنظمة عن التزامها بتحقيق صحة أفضل للجميع، وعن دعمها للفريق الطبي الصيني الذي يعمل "دون نوم وفي ظروف صعبة جدا"، منوهة إلى حاجة المنظمة لبيانات أكثر دقة، بهدف "دعم الاستجابة العالمية".