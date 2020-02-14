أول رد أرمني على الاعتراف السوري بجريمة إبادة الأرمن

أعرب وزير الخارجية الأرمني، زغراب مناتساكانيان، في لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، اليوم الجمعة، استعداد يريفان لمواصلة المهام الإنسانية في سوريا.

يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الأرمينية على قناة "تلغرام": "أشار مناتساكانيان إلى أن الوضع الإنساني في سوريا والمشاكل التي تواجهه الجالية الأرمنية، تقع دائما في مركز اهتمام أرمينيا. وشدد الوزير كذلك على استعداد الجانب الأرمني مواصلة المساهمة في المهمة الإنسانية على الأرض".

ونوه المكتب الصحفي للخارجية الأرمينية إلى أن الاجتماع عقد، يوم 14 شباط / فبراير، في ألمانيا على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ .

كما ذكر المكتب الصحفي للخارجية الأرمينية بأن الطرفين تطرقا أيضا إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية الملحة، بما في ذلك والأحداث في الشرق الأوسط والوضع الإنساني في سوريا.

وكان مجلس الشعب السوري قد أقر، اليوم الخميس، مشروع قرار يدين الإبادة الجماعية للأرمن في حقبة الدولة العثمانية.

وجاء في القرار الذي صوّت عليه النواب اليوم الخميس، أنّ المجلس "يدين ويقر بجريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية، كما يدين أي محاولة من أي جهة كانت لإنكار هذه الجريمة".

وكان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، قد أعلن في وقت سابق، أنه في 8 شباط/فبراير الماضي، بدأت البعثة الإنسانية لأرمينيا، والمؤلفة من 83 شخصاً، بالعمل في حلب، تتمحور مهمتها في إزالة الألغام خارج منطقة القتال، وإبلاغ السكان عن أماكن وجود الألغام وتقديم المساعدة الطبية لسكان حلب.