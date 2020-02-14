مسؤول إيراني: نتابع ملف اغتيال سليماني قضائيا ونسعى لإدانة أمريكا دوليا

كشف مساعد الشؤون الدولية والقانونية في السلطة القضائية الإيرانية، علي باقري، عن متابعة طهران وبغداد لملف اغتيال اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، على المستوى القضائي.

وقال باقري في تصريحات لوكالة "تسنيم": "لقد تابعنا ملف اغتيال الجنرال سليماني في إطارين، أحدهما، الإطار القانوني داخل إيران، والآخر في الإطار الجنائي، ويجري العمل على متابعتهما كلاهما".

وأوضح أن هناك جهودًا دولية في هذا الصدد عن طريق العمل المشترك مع العراق، مشيرًا إلى أن رئيس السلطة القضائية، آية الله رئيسي، أجرى مشاورات هاتفية مع نظيره العراقي حول هذا الشأن.

وأضاف: "تتابع السلطة القضائية هذه الجريمة في المحافل الدولية بوصفها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ولن تمنع القيود الدولية جهودنا الدؤوبة لتحقيق النتيجة المرجوة".

وتابع أنه بالنظر إلى نفوذ أمريكا في المحافل القانونية الغربية، لا يمكن "مشاهدة أداء عادل" من قبل هذه المؤسسات تجاه إيران، مضيفًا: "بالطبع لا يمكن لهذه المشكلة أن تثبط عزيمتنا لإدانة هذا العمل الإرهابي دوليًا".