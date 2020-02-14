وزيرا الخارجية الروسي واليوناني يناقشان الوضع السوري

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الجمعة، عزمه مناقشة الوضع في سوريا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

ميونخ - سبوتنيك. وقال ديندياس، في اجتماع وزاري يعقد على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ: "نريد مناقشة العلاقات الثنائية، وسنكون ممتنين، لو تفضلتم وأطلعتمونا على الوضع في سوريا".

ويذكر كذلك، أن مصدراً في الوفد الروسي لمؤتمر ميونخ للأمن، كان قد صرح في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقد لقاء قصيراً مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

يشار في هذا الصدد، إلى أنه في ظل تقدم الجيش السوري في ريف إدلب، آخر معقل للمسلحين في سوريا تصاعد التوتر مع تركيا، ما زاد الأوضاع خطورة في المنطقة وسبّب الاحتكاك المباشر بين العسكريين الأتراك والسوريين، الذي راح ضحيته العديد من عسكريي الطرفين، قتلى وجرحى.