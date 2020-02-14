"أبل" تعيد افتتاح متجر لها في شنغهاي غدا

أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، "أبل"، اليوم الجمعة، إنها ستعيد افتتاح أحد متاجر البيع بالتجزئة السبعة التابعة لها في مدينة شنغهاي الصينية، اعتبارا من غدا السبت، وذلك بعد إغلاق لأسابيع، بسبب المخاوف من فيروس "كورونا" المستجد.

لكن لفتت الشركة في بيان لها، إلى أنه سيصاحب افتتاح الفرع في شنغهاي، انخفاض ساعات العمل للموظفين، بحسب وكالة رويترز.

وجاء إعلان " أبل "، بعد يوم واحد من قرارها بإعادة افتتاح عدد قليل من متاجرها في العاصمة الصينية بكين، ابتداءا من اليوم الجمعة، الموافق 14 فبراير/ شباط الجاري.

وكانت شركة "أبل" مددت إغلاق متاجرها في الصين حتى الأسبوع الماضي، بسبب فيروس "كورونا"، في الوقت الذي تعمل فيه على افتتاح مكاتبها ومراكز الخدمة الخاصة بها في البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس"كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 1380 شخصا، وفيما تجاوزت الإصابات 63 ألف حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف ليل 12 شباط/فبراير، تلقت لجنة شؤون الصحة، معلومات من 31 مقاطعة عن إصابة 63 ألفا و851 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، (من بينها 10204 في حالة صحية حرجة)، ووفاة 1380 شخصا".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

بينما أكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الجاري، أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 في المئة من الحالات في الصين.