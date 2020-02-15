المكسيك تنتظر وصول مروحيات روسية

تنتظر المكسيك البدء في استلام مروحيات روسية من طراز "أنسات" في ابريل/نيسان المقبل.

صرح بذلك المدير العام لمركز صيانة مروحيات "أنسات" في أمريكا اللاتينية، خوسي دي فيسينتي.

وقال مدير مركز صيانة المروحيات الذي يقوم بتوزيع المروحيات المستوردة من روسيا في المكسيك، لوكالة "سبوتنيك" إنهم يأملون في استلام أولى مروحيات "أنسات" في ابريل.

وتشتري شركة توزيع المروحيات في المكسيك في البداية مروحيتين من طراز "أنسات"، وتتطلع إلى شراء 11 مروحية أخرى لزبائنها.

وفوق ذلك تنوي الشركة تسليم 27 مروحية من طراز "أنسات" إلى مركز الإسعاف الجوي المكسيكي.

ومروحيات "أنسات" يصنعها مصنع المروحيات في مدينة قازان. ويمكن استخدامها لنقل السلع والناس (7 أشخاص) والطواقم الطبية.