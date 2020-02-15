وسائل إعلام: الجيش الأمريكي يبدأ الاستعدادات لوباء فيروس كورونا

وكل إلى القادة اتخاذ تدابير في حالة تفشي المرض على نطاق واسع وفرض الحجر الصحي على العسكريين الذي زاروا الصين منذ أوائل فبراير/شباط.

أعد رؤساء الأركان المشتركة مرسوم ينص على أنه على القيادة الشمالية للولايات المتحدة اتخاذ خطوات للتحضر لوباء فيروس كورونا المحتمل. واعتمد المرسوم وزير الدفاع مارك إسبر.

ووفقا للمرسوم، يطلب من القادة البدء في الاستعدادات لتفشي المرض على نطاق واسع ووضع الحجر الصحي على العسكريين الذين زاروا الصين منذ أوائل فبراير. تهدف التدابير إلى الحماية من الخطر الأفراد والبنية التحتية العسكرية والسفن.

ونقل موقع "ميلاتري تايمز" عن ملازم البحرية الأمريكية، مايك هاتفيلد قوله: "لا تدل الإجراءات التي ستتخذ على أن الوضع (مع فيروس كورونا) سيتطور. ولكن نحن واجب علينا كمهنيين أن نستعد لأي ظروف".

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

​فيما أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالبر الصيني إلى 1523 حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 66 ألفا و492 حالة.