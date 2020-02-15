اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلن مسؤول في وزارة الصحة التايلاندية، اليوم السبت، أن تايلاند سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات هناك إلى 34 شخصا منذ يناير كانون الثاني.

وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في مؤتمر صحفي إن الحالة الجديدة امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 35 عاما وتعمل في القطاع الطبي وأصيبت بالعدوى بسبب تعاملها مع أحد المرضى، كما نقلت وكالة "رويترز".

وشفي 14 مصابا من المرض وعادوا إلى منازلهم.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 1500 شخص في الصين لكن تايلاند لم تسجل أي وفيات جراء الإصابة به حتى الآن.

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

​فيما أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالبر الصيني إلى 1523 حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 66 ألفا و492 حالة.