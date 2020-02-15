وزير النفط الإيراني: إنتاج حقول غرب كارون ارتفع خمسة أضعاف

ذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية "شانا" نقلا عن وزير النفط بيجن زنغنه، اليوم السبت، أن إنتاج حقول غرب كارون النفطية في جنوب غرب إيران زاد بمقدار خمسة أمثال في الأعوام الستة الماضية.

ولم يذكر الموقع رقما محددا للزيادة في الإنتاج.

وسبق أن صرح وزير النفط أن إيران كانت تتطلع في العام الماضي لإنتاج يصل إلى 300 ألف برميل نفط يوميا من حقول غرب كارون.

وتعد إيران واحدة من أكبر الدول من حيث حجم احتياطيات الطاقة، كما أن الصناعة النفطية أهم قطاع اقتصادي يوفر العملة الأجنبية لاقتصاد إيران، كما توفر إيران حاليا نحو 5% من النفط المستهلك في العالم.

وسبق لوزير النفط الإيراني وأن أعلن تأييد بلاده لتخفيضات أكبر في إنتاج الخام من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بشرط موافقة أغلبية من الأعضاء على ذلك.