زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الحدود الصينية القيرغيزية

تم تسجيل نشاط زلزالي على الحدود الصينية القيرغيزية في الساعة 06:31 بتوقيت موسكو، على بعد 242 كم جنوب شرق ألما-آتا.

اليوم السبت 15 فبراير/شباط، وقع زلزال بقوة 5.6 درجة على الحدود بين الصين وقيرغيزستان. شعر سكان ألما-آتا بالهزات الأرضية.

ونقلت قناة "زفيزدا" الروسية عن المعلومات الخاصة بالبعثة المنهجية التجريبية الزلزالية للجنة العلوم التابعة لوزارة التعليم والعلوم في كازاخستان، أنه تم تسجيل النشاط الزلزالي في الساعة 09:31 بالتوقيت المحلي (06:31 بتوقيت موسكو)، على بعد 242 كم جنوب شرق ألما-آتا. كان مركز الزلزال على عمق 5 كيلومترات.

شعر سكان المدينة الكازاخستانية بزلزال بلغت شدته درجتين على مقياس MSK-64. لا توجد حاليا أي تقارير عن إصابات أو تدمير.

ليس هذا هو أول زلزال في هذه المنطقة في الأيام الأخيرة. هكذا، في ليلة 13 فبراير، وقع زلزال بقوة 8.5 درجة على حدود قيرغيزستان والصين، وشعرت قيرغيزية بهزات بلغت قوتها 9.9 و 9.4 يومي 11 و 10 فبراير على التوالي.