أمين عام الناتو: قررنا زيادة الدعم للعراق للمساعدة في تحقيق الأمن في المنطقة

قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن المعركة ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) لم تنته وعلينا أن نضمن أن لا يعود التنظيم مرة أخرى.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد ستولتنبرغ، في تصريحات اليوم السبت خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى "ميونخ للأمن" في دورته الـ"56"، "المعركة ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) لم تنته وعلينا أن نضمن أن لا يعود التنظيم مرة أخرى".

وأضاف "تنظيم "داعش" لم يعد يسيطر على كثير من الأراضي في العراق والشام كما كان بالسابق".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن "وزراء دفاع حلف الناتو قرروا هذا الأسبوع زيادة الدعم إلى العراق".

وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت أولها صباح الأحد 7 يوليو/تموز 2019، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية