بومبيو: إيران تشن هجمات إلكترونية في الشرق الأوسط وتنتهك سيادة العراق ولبنان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أليوم السبت، إن "واشنطن تدين التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان وسوريا"، مشدداً على أن "إيران تستغل الشباب العراقي واللبناني لمصالحها".

وقال بومبيو، في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، إن "إيران تتلاعب الآن وتحرض العراقيين واليمنيين الذين لا يريدون سوى الحرية، وتشن هجمات إلكترونية في الشرق الأوسط".

كما أكد أن الولايات المتحدة تحمي مضيق هرمز وتضمن أمن الخليج، منوها إلى أنها "حاربت تنظيم "داعش" الإرهابي وأفكاره التطرفية ونجحت في التخلص من زعيمه أبو بكر البغدادي"

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده ترفض الاتهامات الألمانية لواشنطن بالانسحاب من الساحة الدولية، مشددا على أن السيادة هي الأساس في الغرب والديمقراطية والعدالة أيضا.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.