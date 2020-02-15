وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع الصين

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الصين تحاول استكمال تحولها العسكري للهيمنة على آسيا وفرض نفسها كقوة.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد إسبر، في تصريحات اليوم السبت خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى "ميونخ للأمن" في دورته الـ"56": "الصين تحاول استكمال تحولها العسكري للهيمنة على آسيا وفرض نفسها كقوة".

وأضاف: "الحزب الشيوعي الصيني يتوجه بشكل سريع نحو الاتجاه المضاد ونحو وسياسات عسكرية أكثر شراسة، ومن الضروري كمجتمع دولي الانتباه للتحديات التي تثيرها الصين".

وأشار إسبر إلى أن: "الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع الصين بل نسعى للعمل المشترك"، مدللا بأن "الولايات المتحدة قدمت 18 طنا من المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع إسبر :"نحث حلفاءنا وشركاءنا على اتخاذ خطوات مماثلة وتقييم التحديات التي تمثلها الصين".