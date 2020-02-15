اجتماع "4+1" حول الاتفاق النووي يعقد في فيينا في 26 الشهر الجاري

أفاد مصدر من الوفد الإيراني المفاوض حول الاتفاق النووي أن اجتماع للجنة بصيغة "4+1" سيعقد في فيينا في 26 شباط/ فبرايرعلى مستوى نواب وزراء الخارجية.

طهران– سبوتنيك. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصدر من الوفد الإيراني المفاوض حول الاتفاق النووي اليوم السبت "إن اجتماع للجنة 4+1 سيعقد في فيينا في 26 شباط/ فبراير على مستوى نواب وزراء الخارجية".

وأكد المصدر "أن موضوع الاجتماع هو استمرار الاجتماع الدوري للأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي ويعقد مرة كل ثلاثة أشهر وليس له أي علاقة بالمادة 37 أو موضوع إقرار آلية حل النزاعات".

وإذا ما عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي سوف يعقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء العامين في الوزارات الخارجية لإيران ودول مجموعة 4+1 ( المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) في مقر ممثلية الاتحاد الأوروبي في فيينا.

وكان الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قال لوكالة "سبوتنيك" في بداية الشهر الجاري، إن اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني قد يعقد في فيينا في أواخر شباط/فبراير - أوائل آذار/ مارس على مستوى المديرين السياسيين.

وكان الاجتماع السابق للجنة 4+1 قد عقد في 6 كانون الاول/ ديسمبر 2019 في العاصمة النمساوية فيينا، وترأس الوفد الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متزايدا، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وفرض أمريكا عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت قطاع النفط والغاز والأدوية والمواد الغذائية والطيران.