عمران خان يعلن موقف باكستان مما تفعله تركيا داخل الأراضي السورية

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده "تدعم السلطات التركية بخصوص قضاياها المتعلقة بالإرهاب الصادر عن الحدود السورية".

ونقل موقع "DAWN" الباكستاني عن أردوغان قوله، إن "تركيا تلقت دعما قويا من شعب ودولة باكستان بخصوص عملياتها العسكرية المنفذة في شمالي سوريا شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال عمران خان "نقف إلى جانب تركيا ضد الهجمات التي تتعرض لها قواتها في سوريا"، مشيرا إلى أن إقليم كشمير تحول إلى سجن مفتوح فيه 8 ملايين، ومعربا عن شكره للرئيس أردوغان لمواقفه تجاه الكشميريين.

ولفت رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أن الجنود الهنود يمارسون ضغوطا على السكان في كشمير، معربا عن ثقته بأن الاتفاقيات الاستراتيجية المبرمة بين تركيا وباكستان، سترتقي بالعلاقات القائمة بين البلدين.

ووصل أردوغان، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، يوم الخميس الماضي، في زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين.