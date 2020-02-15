الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج آسيا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزان، اليوم السبت عن وفاة سائح صيني مسن بعد دخوله مستشفى في فرنسا متأثرا بفيروس كورونا، ليصبح أول حالة وفاة خارج آسيا.

ونقل تلفزيون "بي أف أم تي في" عن الوزيرة قولها إن "حالة الوفاة لسائح صيني يبلغ من العمر 80 عاما، ومن إقليم هوبي، وصل إلى فرنسا في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم وضعه في عزلة مشددة بداية من 25 يناير، لكن حالته تدهورت، ودخل في حالة حرجة منذ عدة أيام، حيث تم نقله إلى الرعاية المشددة".

يتبع..