تركيا: سنتخذ خطوات إذا فشلت المحادثات مع روسيا بشأن إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت إن بلاده ترغب في حل الخلافات مع روسيا بشأن منطقة إدلب بشمال غرب سوريا من خلال الدبلوماسية لكنها ستتخذ خطوات أخرى إذا دعت الضرورة.

وحسب "رويترز" قال تشاووش أوغلو في تصريحات للصحفيين خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن وفدا تركيا سيتوجه إلى موسكو يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن إدلب مضيفا أنه سيجتمع أيضا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في وقت لاحق اليوم السبت.

وقال أوغلو، في المؤتمر الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في ألمانيا، اليوم السبت "سنزور روسيا يوم الاثنين، لأننا نعلم مدى تأثير الطرف الروسي على النظام السوري هناك".

وأضاف "بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تدعمنا وتقف إلى جانب موقفنا في إدلب".