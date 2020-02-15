شفاء طفل يبلغ من العمر شهرين من فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "بيبول ديلي" أن المريض الأصغر، وهو طفل يبلغ من العمر شهرين، قد شفي من فيروس كورونا في الصين.

"في 15 فبراير، خرج أربعة مرضى من مستشفى مقاطعة غويتشو شُفيوا من الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا. وكان من بينهم رضيع يبلغ من العمر 67 يومًا. وكان أصغر مريض مصاب بفيروس كورونا في غويتشو وأصغر مريض شفي في جميع أنحاء البلاد"، حسب الصحيفة.

ووفقا لآخر تقرير رسمي، فقد تم تسجيل أكثر من 66000 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1523 حالة وفاة في الصين، منها 2420 حالة جديدة و 139 حالة وفاة إضافية في مقاطعة ووهان، مركز الوباء.

وكان قد أكد نائب وزير الخارجية الصيني، تشانغ مينغ، في وقت سابق من اليوم، أنه يمكن السيطرة على فيروس كورونا، معلنا شفاء 8 آلاف مصاب.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني: "فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه والشفاء منه. إجراءاتنا منعت انتشاره خارج البلاد".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الصين تجري تجارب على فيروس كورونا، ومن المنتظر ظهور النتائج خلال ثلاثة أسابيع.