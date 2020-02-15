بعد رفض خمس دول استقبالها.. ترامب يشكر كمبوديا على استقبال السفينة

شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمبوديا لموافقتها على رسو السفينة "ويستردام" التي تشغلها "كارنيفال كروز"، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تذكر هذه الخطوة اللطيفة.

رفضت خمس دول رسو السفينة خوفا من احتمال إصابة أي ممن على متنها بفيروس كورونا، لكن رئيس وزراء كمبوديا هون سين وافق على نزول ركابها في بلاده.

وقال ترامب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "أشكر دولة كمبوديا الجميلة للموافقة على رسو السفينة ويستردام التي تشغلها كارنيفال كروز بمينائكم. الولايات المتحدة ستظل تذكر لطفكم".

Thank you to the beautiful country of Cambodia for accepting the @CarnivalCruise ship Westerdam into your port. The United States will remember your courtesy! @MickyArison — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2020

ورست السفينة التي تشغلها وحدة هولندا أمريكا التابعة لشركة كارنيفال في ميناء سيهانوكفيل يوم الخميس بعد أن ظلت في عرض البحر لمدة أسبوعين.

وبدأ ركاب السفينة وعددهم 1455 في النزول منها أمس الجمعة.

وجرى فحص الركاب بانتظام على ظهر السفينة كما فحصت كمبوديا 20 راكبا لدى رسوها. ولم تُظهر الفحوصات إصابة أي من الركاب بفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة ما يزيد على 1500 شخص معظمهم في الصين، بحسب مانقلت "رويترز".

ورئيس وزراء كمبوديا على خلاف مع الولايات المتحدة بسبب اتهامها لحكومة بلاده بانتهاك حقوق الإنسان وتنديدها بحملتها ضد المعارضة منذ عام 2017.

ووثقت الحكومة الكمبودية علاقاتها مع الصين التي وفرت لها مساعدات بمليارات الدولارات لدعم مشروعات البنية التحتية كما ساندتها في مواجهة انتقادات الغرب.