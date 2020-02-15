إيران تكشف معلومات جديدة عن هجوم عين الأسد وتعلق على إرسال أسلحة إلى اليمن

كشف العميد علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده "لديها معلومات كثيرة حول الهجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية، لكنها تفضل أن يعترف الأمريكيون بأنفسهم بحجم الخسارة التي تلقوها إثر الهجوم الإيراني".

وقال فدوي، في لقاء صحفي اليوم السبت: "ستنكشف أكاذيب واشنطن وستتوضح جميع أبعاد الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد عبر ألعاب الأمريكيين الحزبية"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وخلال حديثه عن الحرب في اليمن، اعتبر أن "ما قام به اليمنيون كان سببا في هزيمة جبهة الباطل الأمريكية والصهيونية وبعض البلدان الأوروبية والسعودية والإمارات"، مؤكدا أن "الأمريكيين يبحثون عن أحد يحملونه مسؤولية هزائمهم في اليمن".

وحول الاتهامات الموجهة لإيران بإرسال أسلحة إلى اليمن، أشار نائب قائد الحرس الثوري، إلى أنه "من المحتمل أن اليمنيين قاموا بشراء الأسلحة وأتوا بها لبلادهم، هذه القضية متعلقة بهم، لكن الاتهامات التي يوجهها الأمريكيون إلى دول أخرى هي مصدر وقاحتهم".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.