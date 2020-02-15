زيلينسكي: كييف مستعدة للسلام في دونباس لكن وفق "شروطها الخاصة"

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن كييف مستعدة لعقد السلام في دونباس، ولكن "بشروطها".

كييف - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ: "لدينا جيش قوي للغاية وهو واحد من أقوى الجيوش في أوروبا يضم 200 ألف جندي. نحن مستعدون لكل شيء. لكننا نريد السلام بشروطنا."

ويشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن للمرة الأولى، وذلك وفقاً لما أعلنه رئيس المؤتمر فولفغانغ إيشنجر.

وقال المسؤول الألماني في تصريحات صحفية اليوم الاثنين الموافق 10 شباط/ فبراير الجاري: "يسرنا الترحيب بالرئيس زيلينسكي هذا العام"، مضيفاً بأن أوكرانيا "بند هام في السياسة الأوروبية".

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يعقد أعماله من 14 حتى 16 شباط / فبراير الجاري.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 ، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيراً عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من العام نفسه. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.