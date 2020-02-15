الخارجية الألمانية: ماس يدعو لسلوك إيراني بناء لخفض التصعيد بالمنطقة

دعت ألمانيا إيران، اليوم السبت، لاعتماد سلوك بناء لخفض التصعيد بالمنطقة، مجددة التمسك بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية في 2015.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، التقى وزير الخارجية هايكو ماس مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

Preserving the #JCPoA remains our objective, FM @HeikoMaas underlined in conversation with his Iranian counterpart @JZarif. But to achieve this we need constructive behavior from Iran. By de-escalation in the region #Iran can also contribute to building trust. pic.twitter.com/dDlmfJostr — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 15, 2020

ونقلت الوزارة عن ماس تأكيده لظريف "تمسك ألمانيا بالاتفاق النووي"، كما دعا إيران إلى "اعتماد سلوك بناء لأجل خفض التصعيد في المنطقة بما يسمح بخلق مناخ ثقة مع إيران".

وكان الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قال لوكالة "سبوتنيك" في بداية الشهر الجاري، إن اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني قد يعقد في فيينا في أواخر شباط/فبراير - أوائل آذار/ مارس على مستوى المديرين السياسيين.

وكان الاجتماع السابق للجنة 4+1 قد عقد في 6 كانون الاول/ ديسمبر 2019 في العاصمة النمساوية فيينا، وترأس الوفد الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متزايدا، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وفرض أمريكا عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت قطاع النفط والغاز والأدوية والمواد الغذائية والطيران.