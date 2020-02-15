ظريف: ترامب كان مقتنعا بفشل وانهيار النظام الإيراني ولكنه أخطأ

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مقتنعا بفشل وانهيار النظام الإيراني ولكنه أخطأ في ذلك.

القاهرة- سبوتنيك. وقال ظريف، في تصريحات، اليوم السبت، على هامش منتدى ميونخ للأمن، "الرئيس ترامب كان مقتنعًا بفشل وانهيار نظامنا وأخطأ".

وأضاف "المقترحات التي قدمها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين طهران وواشنطن جميعها أخفقت".

وتابع "لم نوقع أي صفقة، لا ننتظر تغيير الرئاسة، نتعامل مع الولايات المتحدة كدولة وليس كأشخاص، والأمر لا يتعلق بفتح قنوات حوار، ولكن العودة مرة أخرى إلى طاولة الحوار".

وكان ظريف، قد وجه في وقت سابق، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار ظريف، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إلى المسيرات المليونية الحاشدة للشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقال: "لقد نزل حشد عظيم من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في مسيرات الذكرى الـ 41 لانتصار ثورتهم وتخليد ذكرى أبطالهم الشهداء".

Iranians turned out in huge numbers to rally on the 41st anniversary of their revolution–and to honor their fallen heroes.

Message to Trump (+vassals): Time to abandon your delusions

With all challenges & differences, in defending country & honor, all 82 million Iranians are ONE. pic.twitter.com/2voXw2Wy9d — Javad Zarif (@JZarif) February 11, 2020

وأضاف: "الرسالة إلى ترامب وأذنابه، لقد حان الوقت للتتخلي عن أوهامك. فعلى الرغم من كل التحديات والخلافات، فإن جميع الإيرانيين البالغ عددهم 82 مليون نسمة متحدون للدفاع عن كرامتهم وبلدهم".