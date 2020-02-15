ظريف: السعودية لا تريد خفض التوتر مع إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت إنه لا يعتقد أن السعودية تريد نزع فتيل التوتر مع إيران نظرا لوجودها بقوة تحت تأثير الحملة الأمريكية للضغط على إيران.

وتابع ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن "أعتقد أن جيراننا وخاصة السعودية لا يريدون "خفض التوتر"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف ظريف أن الجهود الفرنسية واليابانية لدفع إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات "وجدت آذانا صماء" لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقد أن إيران على شفا الانهيار الاقتصادي.

وقال ظريف "هو مخطئ ... كل ما يريدونه يتعلق بتغيير النظام".