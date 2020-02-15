وزير الخارجية التركي: أزمة قطر مع الرباعي مصطنعة ولا سبب للحصار العربي عليها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن "أزمة قطر مع الرباعي العربي مصطنعة ولا نرى أي سبب للحصار العربي على قطر".

القاهرة - سبوتنيك . وأكد تشاووش أوغلو، في تصريحات اليوم السبت على هامش منتدى ميونخ للأمن، "معظم مشاكل منطقتنا مصطنعة، فأزمة قطر مع الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مصطنعة، ولا نرى أي سبب للحصار العربي على قطر".

وأضاف "الأربع دول وعدت تركيا بأن تقدم الأدلة على اتهاماتها الخطيرة ضد قطر، وإلى اليوم لم يقدموا أي دليل"، وتابع: "نحاول أن نكون وسطاء لحل الأزمة".

ومن ناحية اخرى قال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن تركيا ترغب في حل المسائل الخاصة بإدلب مع روسيا عبر الطرق الدبلوماسية لكنها ستتخذ خطوات أخرى إذا لزم الأمر.

وقال مصدر عسكري-دبلوماسي روسي اليوم السبت إن مقاتلي "هيئة تحرير الشام" وجماعات إرهابية أخرى في إدلب حصلوا على أنظمة دفاع جوي محمولة وأمريكية الصنع من تركيا وإن أنقرة أرسلت ما يربو على 70 دبابة ونحو 200 مركبة مدرعة و80 سلاحا للمدفعية إلى المنطقة.