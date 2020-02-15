أنقرة: نسعى فقط لحماية حقوق القبارصة الأتراك

أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها تسعى فقط لحماية حقوق القبارصة الأتراك، وأنها ليس لديها غايات أخرى.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن ما يهم أنقرة هو حماية حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم وإزالة هواجسهم الأمنية، وليس لديها أي غايات أو أجندة أخرى.

وأضاف نائب الرئيس، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول"، أن الشعب التركي والقبرصي التركي يرفضان أن يكون الجمود مصير الأزمة القبرصية.

أوقطاي: غاية أنقرة فقط حماية حقوق القبارصة الأتراك

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد #أوقطاي، إن ما يهم #أنقرة هو حماية حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم وإزالة هواجسهم الأمنية، وليس لديها أي غايات أو أجندة أخرى.

https://t.co/MOvpXppWAB — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2020

​كما أكد أن حماية حقوق كل الأفراد سيكون أساس هذه المرحلة، وأن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب حقوق القبارصة الأتراك.