أنقرة: نسعى فقط لحماية حقوق القبارصة الأتراك

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن ما يهم أنقرة هو حماية حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم وإزالة هواجسهم الأمنية، وليس لديها أي غايات أو أجندة أخرى.
وأضاف نائب الرئيس، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول"، أن الشعب التركي والقبرصي التركي يرفضان أن يكون الجمود مصير الأزمة القبرصية.
أوقطاي: غاية أنقرة فقط حماية حقوق القبارصة الأتراك— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2020
قال نائب الرئيس التركي، فؤاد #أوقطاي، إن ما يهم #أنقرة هو حماية حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم وإزالة هواجسهم الأمنية، وليس لديها أي غايات أو أجندة أخرى.
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كما أكد أن حماية حقوق كل الأفراد سيكون أساس هذه المرحلة، وأن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب حقوق القبارصة الأتراك.
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