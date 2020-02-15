"الصمت مقابل المال"... صحيفة تكشف تفاصيل طلاق إلهان عمر

كشفت تقارير صحفية، أمس الجمعة، أن طليق، إلهان عمر، نائبة الكونغرس الأمريكي، علم بخيانتها له، من ارتداء عشيقها لبيجامة نوم، بداخل منزلهما.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أحمد هرسي، الزوج السابق لإلهان عمر، علم بعلاقتها المزعومة مع مدير حملتها، تيم مينيت، عندما رآه وهو يسير مرتديا بيجامة نوم بداخل شقتها.

وفقا للصحيفة، فقد اكتشف "هيرسي" الحقيقة في الربيع الماضي، عندما قام بزيارة مفاجئة لشقة عمر في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث كان يعيش مع أطفالهما الثلاثة.

كما كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن عائلتي إلهان عمر وأحمد هرسي، توصلتا إلى اتفاق يمنح الأخير عشرات الآلاف من الدولارات، مقابل أن يصمت بشأن تفاصيل انفصالهما.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر لها، أن هيرسي سيحصل على عشرات الآلاف من الدولارات لكي يلتزم بصمته بشأن طلاقه من إلهان عمر.

واحتفلت إلهان عمر وأحمد هيرسي بخطوبتهما في عام 2002، وتزوجا على أساس ديني، وأنجبا طفلان قبل انفصالهما في عام 2008، ثم عادا إلى بعضهما البعض، وأنجبا طفلا ثالثا في عام 2012.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وبعد أشهر من ظهور علاقتها المزعومة مع مينيت، حصلت إلهان عمر وأحمد هيرسي على الطلاق، وبعد مرور شهر، تزوج هيرسي من الممرضة لادان أحمد، التي عملت في الحملة الانتخابية لطليقته.

بينما انفصل تيم مينيت عن زوجته في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

لم تعلق إلهان عمر حتى الآن، بشأن علاقتها الزعومة مع تيم مينيت، أو سبب طلاقها من أحمد هيرسي.

وولدت إلهان عمر في الصومال، وبعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991، أمضت 4 سنوات في مخيم للاجئين في كينيا، قبل مجيئها إلى الولايات المتحدة عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها.

وفازت عمر في انتخابات ولاية مينيسوتا في عام 2016، وتابعت ذلك بفوزها في الكونغرس بعد عامين، مما جعلها واحدة من أول امرأتين مسلمتين في مجلس النواب الأمريكي.