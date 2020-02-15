إيفانكا ترامب تشارك في منتدى المرأة العالمي في دبي

بدأت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد مستشاريه زيارة للإمارات اليوم السبت للمشاركة في منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه دبي يومي 16 و17 شباط / فبراير الجاري.

ووفقا لوكالة "رويترز" ستلقي إيفانكا كلمتها خلال مؤتمر لتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال هذا الأسبوع.

— Khaleej Times (@khaleejtimes) February 15, 2020

وزارت إيفانكا اليوم السبت جامع الشيخ زايد الكبير والتقت بنساء رائدات في مجال الأعمال في متحف اللوفر بأبوظبي قبل أن تقوم بجولة في المتحف ناقشت خلالها مع سيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين، التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، وكنن من أبرز الحاضرات، ريم الهاشمي، وزير الدولة للتعاون الدولي و نورا الكعبي، وزيرة الثقافة، ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، سارة الأميري.