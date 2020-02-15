مناوشات بين الشرطة البوسنية ومهاجرين على الحدود

اندلعت مناوشات بين الشرطة البوسنية ومئات المهاجرين، أثناء احتجاج على أوضاع المخيم، الذي يقيمون فيه، احتجاجا على أسلوب معاملة سلطات الحدود الكرواتية لهم.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن مخيم ميرال بغرب البوسنة، يقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من حدود كرواتيا ويؤوي حاليا نحو ألف مهاجر أي أكثر من طاقته الاستيعابية بنحو 300 مرة.

ونقلت "رويترز"، عن شهود قولهم إنهم رأوا الشرطة تشتبك مع مهاجرين وتحتجز عددا منهم أثناء الاحتجاج، الذي جرى اليوم السبت، الذي ردد فيه المحتجون ومعظمهم رجال هتافات "الحرية" و "أعيدوا لنا أموالنا" و "أوقفوا تعذيبنا".

ولفتت الوكالة إلى قول أحد المقيمين بالمخيم ويدعى سلام باتو: "الشرطة الكرواتية سيئة جدا.. نريد فتح الحدود.. أرجوكم توقفوا عن إيذائنا.. لا تصادروا ستراتنا وأحذيتنا وجواربنا.. لقد أخذوها كلها"، بينما نفت السلطات الكرواتية الاتهامات بشأن وحشية الشرطة.